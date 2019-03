Kumail Nanjiani revient dans une comédie d'espionnage produite par le réalisateur de "Vice"

L'acteur de "The Big Short" va travailler avec le réalisateur nommé aux Oscars 2019 Adam McKay pour une comédie d'espionnage baptisée "No Glory". Pour le moment, aucun autre acteur n'a été évoqué par la production. L'acteur Will Ferrell sera quant à lui co-producteur.

D'après les médias américains, Kumail Nanjiani sera de retour dans une comédie d'espionnage baptisée "No Glory". L'acteur de "The Big Sick" jouera dans cette adaptation du manuscrit de Scott Shepard racontant son service militaire. Sam Bain, scénariste derrière la comédie "Corporate Animals", sera chargé de l'adapter pour le grand écran.

Ce long-métrage a attiré des grands noms du monde du septième art avec Adam McKay, réalisateur du film nommé aux Oscars "Vice", ainsi que Will Ferrell ("Holmes & Watson") comme co-producteurs. "J'ai hâte de creuser dans cette incroyable histoire vraie. Avec Kumail en tête, il y a des chances pour que ça devienne vraiment 'spécial' comme aime le dire Kumail", a déclaré Adam McKay.

L'acteur américain est annoncé dans plusieurs projets dont le très attendu "Men in Black : International", avec Tessa Thompson et Chris Hemsworth, le 19 juin prochain au cinéma, dans lequel il prête sa voix à un personnage. Kumail Nanjiani donnera également la réplique à Issa Rae ("Insecure") dans la comédie romantique "The Lovebirds", dont la sortie est prévue pour le 6 mars 2020 aux Etats-Unis.