Kristin Scott Thomas sera la présidente de la 44e cérémonie des César 2019

Actrice aux multiples facettes et par deux fois maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes, Kristin Scott Thomas va pour la première fois présider la cérémonie des César, a annoncé l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma ce lundi 21 janvier. La 44e nuit des César se déroulera le 22 février prochain sur la scène de la Salle Pleyel, à Paris, et honorera Robert Redford.

Elle succédera à Vanessa Paradis. L'actrice à la renommée internationale, Kristin Scott Thomas, vient d'être choisie par l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma pour présider la 44e cérémonie des César, a-t-on appris grâce à un communiqué de presse. Elle y retrouvera Robert Redford qui recevra le César d'honneur, avec qui elle a travaillé en 1998 dans "L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux".

L'actrice britannique naturalisée française a noué un lien très fort avec l'Hexagone. Formée à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Paris, Kristin Scott Thomas a développé sa carrière aussi bien en France qu'à l'international. En 2015, l'actrice est même décorée comme "Officier de la Légion d'honneur".

De Prince à Brian De Palma en passant par Roman Polanski, Kristin Scott Thomas a travaillé auprès des plus grands réalisateurs du monde du septième art. C'est en 1994 qu'elle connaît le succès à l'échelle mondiale grâce à la comédie dramatique et romantique "Quatre mariages et un enterrement". Un rôle qui lui permet de décrocher le BAFTA de la meilleure actrice dans un second rôle. Dès lors, sa carrière explose et l'actrice se voit offrir de nombreux rôles aux côtés des plus grandes stars du cinéma. En 1996, elle donne la réplique à Tom Cruise dans "Mission : Impossible" de Brian De Palma mais c'est grâce à Anthony Minghella avec "Le Patient anglais" qu'elle décroche sa première nomination aux Oscar en 1997.

Pourtant nommée trois fois aux César, en 2009 pour "Il y a longtemps que je t'aime" de Philippe Claudel, en 2010 avec "Partir" de Catherine Corsini et en 2011 pour "Elle s'appelait Sarah" de Gilles Paquet-Brenner, Kristin Scott Thomas s'est toujours inclinée face à ses concurrentes. Une déception qui ne l'empêchera pas de présider pour la première fois cette cérémonie incontournable du cinéma français.

En 1999 et 2010, la comédienne avait déjà endossé le rôle de maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes.