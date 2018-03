Kristen Stewart va jouer Jean Seberg au cinéma

La star de la saga "Twilight" va prêter ses traits à l'actrice des années 60 et 70 Jean Seberg dans le film "Against All Enemies", réalisé par l'Australien Benedict Andrews ("Una").

Ce biopic s'intéressera à l'histoire de l'actrice américaine Jean Seberg, dont l'engagement politique pour le mouvement des Black Panthers a entraîné le FBI à la mettre illégalement sur écoute dans le cadre du programme de contre-espionnage Cointelpro à la fin des années 1960.

L'actrice, qui est décédée en 1979 à l'âge de 40 ans à Paris, a réalisé une grande partie de sa carrière en France en devenant l'une des figures emblématiques de la Nouvelle Vague. Elle a notamment joué sous la direction Jean-Luc Godard ("A bout de souffle") de Claude Chabrol ou Romain Gary, avec lequel elle a été mariée. Jean Seberg est également connue pour ses collaborations avec Otto Preminger ("Bonjour Tristesse" et "Sainte Jeanne")

Aux côtés de Kristen Stewart, l'acteur Jack O'Connell ("Invincible") jouera le rôle d'un agent fédéral ambitieux et Anthony Mackie ("Le Faucon" dans l'univers Marvel) entrera dans la peau de l'activiste Hakim Jamal.

Kristen Stewart est la première actrice américaine à avoir reçu un César pour un second rôle. C'était en 2015 pour le film "Sils Maria" d'Olivier Assayas. Plus récemment, l'ancienne star de "Twilight" s'est illustrée dans le film "Lizzie" de Craig William Macneill aux côtés de Chloë Sevigny. Elle sera à l'affiche avec Diane Kruger de "JT Leroy" de Justin Kelly dans le courant de l'année.