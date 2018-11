Kristen Stewart au casting du film "Happiest Season"

Selon plusieurs sources citées par Variety, l'actrice, devenue mondialement connue grâce à la saga "Twilight", sera l'héroïne du prochain long-métrage du studio TriStar Pictures.

Cette comédie romantique sera écrite et réalisée par la cinéaste Clea DuVall, dont ce sera le premier film, et sa co-scénariste Mary Holland. Elle dressera le portrait d'une jeune femme dont le projet est de demander sa copine en mariage pendant des vacances avec leurs familles. Mais elle découvrira que sa compagne n'a pas encore fait son coming out à cause des opinions conservateurs de ses parents.

C'est un nouveau projet pour Kristen Stewart qui est également annoncée dans le reboot de "Charlie et ses drôles de dames", d'Elizabeth Banks. Elle apparaîtra aussi dans le thriller "Against All Enemies" dirigé par Benedict Andrews et dans lequel elle interprétera l'actrice Jean Seberg.