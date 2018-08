"Knightfall" renouvelée pour une saison 2, Mark Hamill rejoint le casting

La chaîne de télévision américaine History a commandé une deuxième saison de son drame médiéval "Knightfall". De nouvelles recrues sont annoncées : outre Mark Hamill (plus connu sous le nom de Luke Skywalker dans la saga "Star Wars"), les spectateurs retrouveront Tom Forbes ("The Bastard Executioner", "Dans l'ombre des Tudors") et Genevieve Gaunt ("The Royals"), annonce Variety.

Alors que le dixième et dernier épisode de la saison une était diffusé le 7 février dernier sur History, la série "Knightfall" a finalement été prolongée après plus de six mois de suspense. Une décision qui intervient alors que la fiction avait réalisé des audiences solides auprès du public américain. Pour sa saison de lancement, "Knightfall" est parvenue à réunir chaque semaine deux millions de téléspectateurs en moyenne.

Mais si une saison deux est désormais actée, de nombreux changements sont à prévoir. Le producteur artistique est remplacé : exit Dominic Minghella, c'est désormais Aaron Helbing qui sera aux commandes de la série. Ce dernier a déjà travaillé sur "Flash", "Black Sails" et "Spartacus : La Guerre des damnés".

"Knightfall" raconte l'histoire des Templiers dans leur quête du Saint-Graal. Parmi les nouvelles recrues, Mark Hamill jouera Talus, retenu prisonnier pendant dix ans à cause des Croisades. Il s'occupera de former les novices de l'ordre du Temple. Tom Cullen sera lui de retour dans le rôle de Landry.