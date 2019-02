"Kitbull" le nouveau court métrage Pixar

Le nouveau court métrage réalisé par Rosana Sullivan pour le célèbre studio d’animation évoque la question de la maltraitance animale mais toujours avec une touche d’espoir.

Le film a été mis sur la plateforme vidéo YouTube le 18 février dernier, “Kitbull” est la nouvelle petite pépite de Pixar. Sa réalisatrice Rosana Sullivan avait auparavant travaillé sur “Les Indestructibles 2” et “Monstres Academy.” Il s’agit de son premier court métrage entant que réalisatrice et animatrice. Elle révèle ainsi son talent et son esprit Pixar.

Un petit chat noir qui vit dans dans un tas de cartons lancés au fond d’une petite cour. Il a sa petite routine bien installée qui consiste à aller chercher de la nourriture et la ramener dans sa cachette près d’une douce peluche. Un beau jour, des hommes arrivent et installent une niche et y jettent un chien. Le félin est apeuré et sort les griffes mais le chien est très curieux et jovial. Il se fait attacher à une chaîne et régulièrement maltraité. Le canidé est de plus en plus triste et recherche de moins en moins l’attention du chat, qui lui se prend d’affection pour lui. Les deux deviennent rapidement amis.

Le court métrage “Kitbull” dénonce la maltraitance animale à travers le destin de ce jeune pitbull mais donne aussi un message d’espoir. Il est possible d’échapper à tout ça et vivre une deuxième vie plus heureuse.

Regarder le court métrage “Kitbull” (2019) de Rosana Sullivan sur YouTube :