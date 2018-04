"Kings": Daniel Craig et Halle Berry dans le chaos des émeutes

Agrémenté d'une bonne dose de romance entre Millie, mère courage tentant de tenir ses enfants à l'écart des émeutes, et Obie (Daniel Craig), son voisin écrivain et colérique, rare Blanc dans ce quartier peuplé de Noirs, d'Hispaniques et de Coréens, le film porte selon la réalisatrice davantage sur la frustration de populations rejetées plutôt que sur les émeutes raciales. Pour elle, la colère des populations confrontées à l'exclusion ou à l'arbitraire de la police n'a pas de frontières, et ce sont surtout les émeutes des banlieues en France en 2005 qui ont été l'élément déclencheur de son film.

A hauteur d'enfant

"Kings" est le fruit d'une longue maturation. L'idée lui en est venue à sa sortie de la Fémis en 2006, et le projet s'est concrétisé après le succès de son premier film "Mustang", récompensé par quatre César, dont celui du meilleur premier film, et candidat de la France aux Oscars en 2016. "J'ai lu pendant des mois pour tenter de comprendre" les racines de ces émeutes jusqu'à "m'en imprégner", se rappelle la réalisatrice. L'origine du film "était plus qu'une simple réponse intellectuelle, c'était physique, j'avais l'adrénaline qui montait en moi, mon cœur battait et mes mains tremblaient".

Rythmé par des images d'archives et par la musique de Nick Cave et Warren Ellis, "Kings" s'ouvre sur la mort de Latasha Harlins, une jeune afro-américaine tuée par la propriétaire d'une épicerie coréenne la soupçonnant d'avoir volé un jus d'orange. Cet épisode, quelques jours après la sauvagerie des policiers contre Rodney King, sera aussi caractérisé par la clémence des juges, l'épicière écopant d'une simple amende de 500 dollars, décision qui a ravivé les émeutes.

Deniz Gamze Ergüven, qui affirme que les personnages de son film sont tous inspirés de personnes réelles, explique avoir pris le parti de raconter l'histoire à travers les yeux des enfants. Épaulée par son chef opérateur David Chizallet, qui avait filmé la fougue de cinq soeurs rebelles dans "Mustang", elle suit en particulier dans le chaos des émeutes le destin des adolescents, Jesse (Lamar Johnson), Nicole (Rachel Hilson) et William (Kaalan "KR" Walker).

Elle oscille cependant entre leur histoire, tragique, et les mésaventures, moins convaincantes et plus légères, des adultes, interprétés par Halle Berry et Daniel Craig.

A travers ce film, la réalisatrice dit aussi avoir voulu "raconter cette chose très particulière: comment des individus pouvaient être affectés par des histoires concernant des gens qu'ils ne connaissent pas du tout mais dans lesquels ils se reconnaissent. Et comment ces histoires peuvent avoir un impact sur l'inconscient d'une ville".