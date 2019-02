Kinepolis teste des sièges familiaux pour 3-4 personnes dans ses salles de cinéma

Kinepolis teste actuellement des sièges familiaux pour 3 à 4 personnes dans ses salles de cinéma à Anvers. Le projet devrait être présenté très bientôt et donc potentiellement étendu aux autres complexes du groupe en Belgique, a-t-on appris jeudi en marge de la présentation des résultats annuels de l'entreprise.

Depuis 2015, les visiteurs peuvent opter pour des 'cosy seats' dans plusieurs cinémas. Il s'agit de fauteuils encore plus confortables dotés d'accoudoirs relevables, d'une table permettant de poser boissons et snacks, d'un porte-manteau et d'un accroche-sac. "Mais nous avons remarqué que les familles optant pour ce produit et qui venaient à trois ou quatre étaient alors séparées", explique Eddy Dequenne, administrateur délégué de Kinepolis.

Le groupe, qui jouit d'une part de marché d'environ 40% en Belgique, a donc réfléchi à une solution et lancé une phase de test, actuellement en cours à Anvers. D'après ses prévisions, d'autres groupes-cibles que les familles, telles que des bandes d'amis, opteront également pour cette solution, qui "sera présentée très bientôt".

Ces cosy seats font partie de la stratégie de Kinepolis mise en place depuis plusieurs années pour augmenter les produits de la vente de tickets grâce à des produits "premium". On y retrouve également les salles Imax, la possibilité de voir des films en 3D ou encore en 4DX, avec des sièges mobiles et des effets environnementaux (vent, eau, odeurs, lumière) stimulant les sens.

Il existe déjà de telles salles à Rocourt et Hasselt et une autre devrait s'ajouter très prochainement à Gand. Fin du premier trimestre, Kinepolis en comptera onze au total à travers les différents pays d'Europe où il est présent.

"Le client apprécie de payer pour une meilleure expérience", justifie à ce propos Eddy Dequenne.