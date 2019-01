Kiernan Shipka continue l'aventure sur Netflix avec "Let It Snow"

Avec un peu d'avance, le leader du streaming vient d'annoncer sa prochaine comédie romantique qui se déroulera lors des fêtes de Noël. Pour "Let It Snow", adapté du roman du même nom, Netflix a fait appel à deux de ses stars, Kiernan Shipka, de la série "Les Nouvelles Aventures de Sabrina", et Shameik Moore, qui avait tenu un rôle dans la série "The Get Down".

Héroïne de la nouvelle série du géant du streaming "Les Nouvelles Aventures de Sabrina", Kiernan Shipka sera à l'affiche de la prochaine comédie romantique de Netflix, une adaptation du roman pour jeunes adultes "Let It Snow : Three Holiday Romances", ("Flocons d'Amour", en français) écrit par John Green, Maureen Johnson et Lauren Myracle. Un roman composé de trois histoires paru en 2008.

Les stars montantes de Netflix

L'interprète de la jeune sorcière sera accompagnée de l'acteur Shameik Moore que l'on a pu voir dans la série "The Get Down", de 2016 à 2017, disponible également sur Netflix. L'actrice Isabela Moner fera également partie de ce casting étoffé par Jacob Batalon ("Spider-Man: Homecoming"), Miles Robbins ("Blockers"), Mitchell Hope ("Descendants"), Liv Hewson ("Santa Clarita Diet"), Anna Akana ("You Get Me") et Joan Cusack ("Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire").

L'intrigue suivra un groupe de lycéens en dernière année alors que la tempête du siècle frappe leur petite ville à la veille de Noël. Ils découvrent alors autant d'opportunités que de problèmes qui testeront leur amitié, leurs amours et leurs avenirs, précise Netflix.

Dylan Clark, qui a produit le dernier buzz de Netflix "Bird Box", produira le film à travers sa société Dylan Clark Productions aux côtés d'Alexa Faigen tandis que Luke Snellin réalisera son premier long-métrage.

Outre ce projet, Netflix continuera à compter sur Kiernan Shipka qui reprendra son rôle de l'apprentie sorcière Sabrina dans la deuxième saison de la série adaptée du comics "The Chilling Adventures of Sabrina". La suite des aventures ensorcelantes est attendue courant 2019. Shameik Moore est quand à lui toujours à l'affiche de "Spider-Man : New Generation" dans lequel il prête sa voix à Miles Morales, le personnage principal. Il donnera bientôt la réplique à Ethan Hawke dans le drame "Cut Throat City". Concernant Isabela Moner, elle incarnera la célèbre "Dora, l'exploratrice" dans le film du même nom, aux côtés d'Eva Longoria et de Benicio del Toro, attendu en août au cinéma.