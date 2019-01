Kevin Hart sera la tête d'affiche d'un film sur le Monopoly.

Au cœur de l'actualité le mois dernier pour avoir démissionné de la présentation des Oscars 2019 suite à des tweets homophobes qui ont refait surface, Kevin Hart fait de nouveau parler de lui ce jeudi. L'acteur a été choisi pour faire partie de la distribution du film de Lionsgate sur le célèbre jeu de société.

La star de "Jumanji" s'apprête à signer un accord pour figurer dans le prochain film de Tim Story avec qui il avait déjà tourné dans "Mise à l'épreuve" ("Ride Along") en 2014.

Un film sur le Monopoly a été en développement pendant plus de dix ans. Ridley Scott avait même envisagé d'en être le producteur. Finalement, ce sera Kevin Hart, John Cheng et Hasbro, propriétaire de la marque du jeu. De nombreux scénarios ont été proposés. L'un d'entre eux raconte l'histoire d'une mère et son fils qui utilise une maison qui permet de voyager dans le temps. Grâce à ce pouvoir, ils essaieront de réécrire l'histoire de leur famille et d'arrêter un business corrompu.

Mais on ne sait pas encore si ce script est celui qui a été proposé à Kevin Hart, nuance le Hollywood Reporter.

Le comédien a d'autres projets en parallèle dont la suite de "Jumanji : Bienvenue dans la jungle".