Kevin Hart dans un remake d'une comédie coréenne

L'acteur américain multiplie les projets au cinéma. Alors qu'il filme le deuxième opus de "Jumanji : Bienvenue dans la jungle", Kevin Hart co-produira et jouera dans le remake américain de la comédie sud-coréenne "Extreme Job", sortie en janvier 2019, a-t-on appris dans la presse américaine.

Kevin Hart s'attaque au cinéma coréen. L'acteur américain fera équipe avec CJ Entertainment pour produire un remake de la comédie "Extreme Job", sortie en janvier 2019 en Corée du Sud. D'après les médias américains, en plus de co-produire le film via sa société HartBeat Production, Kevin Hart tiendra l'un des rôles principaux de ce film mêlant action et humour. Réalisé par Lee Byeong-heon, "Extreme Job" s'est imposé comme le deuxième plus gros succès au box-office sud-coréen en récoltant plus de 19 millions d'euros dans le pays.

L'intrigue suit une brigade anti-drogue qui tente de démanteler une organisation criminelle. Pour ce faire, les policiers infiltrent un restaurant de poulet mais, bientôt, la recette d'un des policiers devient tellement populaire que le restaurant est victime de son succès, rendant la tâche des policiers impossible.

Universal Pictures, qui a acquis le projet, a fait appel à Tracy Oliver pour écrire le scénario. Elle a dernièrement signé la comédie "Little" rassemblant Regina Hall et Issa Rae, attendue au cinéma le 19 juin 2019 en Belgique. Pour le moment, aucune date de tournage n'a été évoquée, pas plus que le reste du casting.

Ce n'est pas la première fois que l'acteur américain s'attaque à un remake étranger puisqu'il avait partagé l'affiche de "The Upside" en 2017 avec Bryan Cranston, le remake américain du film français à succès "Intouchables" d'Olivier Nakache et Eric Toledano.

En attendant, Kevin Hart tourne actuellement le deuxième volet de "Jumanji : Bienvenue dans la jungle", attendu pour le 11 décembre 2019 en Belgique, où il retrouvera Dwayne "The Rock" Johnson.