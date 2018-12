Kevin Hart abandonne la présentation des Oscars

Deux jours seulement après que l'Académie des Oscars a annoncé que l'acteur avait été choisi pour animer la cérémonie, Kevin Hart a été contraint de renoncer suite à des tweets homophobes qui ont refait surface.

Kevin Hart aura donc été maître de cérémonie des Oscars pendant deux jours. Sur Twitter, le comédien et humoriste a expliqué qu'il se retirait finalement de cette fonction. "J'ai fait le choix de ne plus présenter les Oscars cette année, a-t-il révélé. Je ne veux pas que cette polémique entache cette soirée qui doit célébrer des artistes extraordinairement talentueux. Je présente mes excuses à la communauté LGBT après mes propos passés insensibles". Et d'ajouter dans un deuxième message : "Je suis désolé d'avoir blessé des gens. [...] Mon but est de rassembler pas de diviser. Académie des Oscars, j'espère que ce n'est pas un adieu".

En cause, des tweets datant de 2009, 2010 et 2011 à caractère homophobe : "Si mon fils rentre à la maison et essaie de jouer avec la maison de poupées de mes filles, je la détruirais et lui dirais : "arrête d'être gay".

Plus tôt dans la soirée, Hart avait posté une vidéo sur Instagram depuis Sydney, en Australie, où il disait qu'il avait refusé une demande de l'Académie qui lui demandait de s'excuser. Le cas échéant, il devait quitter son poste d'hôte des Oscars, ce qu'il a fait plusieurs heures plus tard.

La cérémonie des Oscars sera diffusée sur ABC le 24 février 2019.