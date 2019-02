Kevin Costner et Diane Lane à l'affiche du thriller "Let Him Go"

Diane Lane (vue dans "Outsiders", "Infidèle" ou encore "Rusty James") et Kevin Costner ("Danse avec les loups", "Bodyguard", "JFK") seront les têtes d'affiche d'un film distribué par Focus Features.

Inspiré du roman du même nom écrit par Larry Watson, "Let Him Go" suit l'histoire d'un shérif à la retraite, George Blackledge (Kevin Costner), et sa femme Margaret (Diane Lane). Le couple quitte leur ranch pour porter secours à leur petit-fils maltraité par sa famille dans l'Etat du Dakota.

Le long-métrage sera écrit et réalisé par Thomas Bezucha ("Big Eden", "Esprit de famille", "Bienvenue à Monte-Carlo"), annonce Variety.

Le tournage devrait commencer au printemps.

En attendant de voir Kevin Costner dans ce projet, il sera à l'affiche de "The Highwaymen" sur Netflix et "The Art of Racing in the Rain" distribué par Fox.

Quant à Diane Lane, elle mène le casting de la série de FX, "Y, le dernier homme".