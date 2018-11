Ken Watanabe, à l'affiche d'un film sur la catastrophe nucléaire de Fukushima

L'acteur japonais, que l'on a vu dans "Godzilla", "Le Dernier Samouraï" ou encore "Mémoires d'une geisha", sera la tête d'affiche de "Fukushima 50" qui racontera l'histoire de salariés qui sont restés dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi alors qu'un important tsunami venait de détruire son système de refroidissement principal.

"Fukushima 50" sera réalisé par Setsuro Wakamatsu. Ken Watanabe incarnera Masao Yoshida, le gardien en chef de la centrale qui était présent lorsque l'édifice a été submergé par un tsunami résultant d'un tremblement de terre qui s'est produit au nord est du Japon le 11 mars 2011. Yoshida n'a pas suivi les ordres de ses supérieurs à Tokyo Electric Power Co. et utilisa de l'eau de mer pour refroidir les réacteurs, empêchant un désastre encore plus grand, selon de nombreux spécialistes.

Les membres de l'équipe qui restèrent sur place pour empêcher l'effondrement de trois réacteurs furent appelés par les médias internationaux les "cinquante de Fukushima".

Le tournage du film commencera à la fin du mois de novembre. "Fukushima 50" devrait sortir en 2020.