Kaya Scodelario remplace Emma Roberts dans la prochaine série "Spinning Out" de Netflix

Après "Skins", Kaya Scodelario renoue avec l'univers des séries en décrochant le rôle principal de "Spinning Out", l'histoire d'une jeune patineuse artistique, obligée de faire équipe avec un "bad boy" pour poursuivre sa carrière. L'actrice britannique remplacera Emma Roberts, forcée de renoncer au rôle à cause de son emploi du temps.

C'est finalement Kaya Scodelario qui chaussera les patins à glace. Emma Roberts aurait été forcée de laisser sa place dans la prochaine série de Netflix, "Spinning Out", à cause d'un problème d'emploi du temps. Pour la remplacer, le géant américain a fait appel à l'actrice de "Skins", Kaya Scodelario, annonce la presse américaine.

La jeune actrice britannique incarnera Kat Baker, une jeune patineuse pleine d'ambitions forcée d'arrêter la compétition à la suite d'une mauvaise chute. Alors qu'elle pense devoir raccrocher les patins, une opportunité de reprendre sa carrière se présente : faire équipe avec un partenaire, aussi talentueux que dangereux. Cette alliance risque pourtant de tout chambouler dans la vie de Kat qui cache farouchement un secret. Pour réaliser son rêve de Jeux olympiques, le couple devra surmonter des épreuves sur la glace et dans la vie.

Derrière ce projet, Samantha Stratton, une ancienne patineuse artistique, portera la double casquette de showrunneuse et de productrice exécutive avec Lara Olsen ("Reign : le destin d'une reine").

Révélée dans la série britannique "Skins", Kaya Scodelario a connu le succès en interprétant le rôle de Effy Stonem, la soeur du personnage principal. Elle devient l'un des personnages centraux de la troisième et quatrième saison. En 2014, Kaya Scodelario décroche l'un des rôles principaux dans la trilogie "Le Labyrinthe", dont le dernier opus est sorti début 2018. Elle partagera prochainement l'affiche du film "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" de Joe Berlinger avec Zac Efron et Lily Collins, qui fera sa première mondiale au festival de Sundance en 2019.