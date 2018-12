Kate Winslet et Saoirse Ronan joueront dans "Ammonite"

Ce film indépendant, réalisé par Francis Lee, est inspiré de la vie de la paléontologue britannique Mary Anning. Il réunira les actrices Kate Winslet ("Titanic") et Saoirse Ronan ("Lady Bird"), révèle le Hollywood Reporter.

L'histoire de "Ammonite" se passe dans l'Angleterre dans années 1840. Mary Anning et une autre jeune femme passent un séjour de convalescence en bord de mer. Elles développeront une relation intense qui changera le cours de leur vie. Anning est connue pour avoir fait d'importantes découvertes scientifiques dans le domaine des fossiles qu'elle rassemblait d'abord comme un passe-temps.

Francis Lee s'occupera de la réalisation du long-métrage. Ce dernier a été salué par la critique pour son dernier film, "Seule la terre" ("God's Own Country" en version originale). Il a notamment reçu un prix lors de l'édition 2017 du Festival de Sundance.

Concernant la distribution, Kate Winslet a déjà été nommée pour sept Oscars et en a remporté un en 2008 pour "The Reader" de Stephen Daldry. Saoirse Ronan a été vue récemment dans "Lady Bird" et sera prochainement à l'affiche de "Mary Queen of Scots" où elle joue le rôle principal.

Produit par See-Saw Films, "Ammonite" a été développé aux côtés de BBC Films et du British Film Institute. Le tournage débutera en mars prochain.