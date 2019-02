“Karl Lagerfeld, Signé Chanel” sur Arte

La chaîne franco-allemande rend hommage au créateur décédé ce 19 février avec la rediffusion du documentaire de Loïc Prigent.

L’iconique créateur à la tête de la Maison Chanel depuis 1983 s’est éteint il y a quelques jours à l’âge de 85 ans. Figure de la mode en France, l’homme de nationalité allemande s’est toujours distingué par son travail acharné et sa patte post-moderne dans un milieu très difficile. Malgré des propos pas toujours bienveillants et quelques controverses, Karl Lagerfeld restera probablement une légende la haute-couture.

Le documentaire “Signé Chanel” de Loïc Prigent explore le quotidien de la Maison Chanel à travers les mains de ses couturières en suivant la conception d’une pièce. Du croquis à la vente en passant par les aléas de sa réalisation, sous la supervision attentive de Karl Lagerfeld. Des petites mains aux gros billets, cette plongée dans le monde impitoyable et codé de la haute couture remonte la chaîne de fabrication et rend hommage aux ouvrières. C’est aussi grâce à elle que la Maison Chanel, l’une des plus prestigieuses au monde maintient le cap. Ces mains qui cousent, tissent, façonnent, contribuent aux neuf collections par an que lance la marque lancée par Gabrielle Chanel dans les années 1910. Tel un observateur de l’ombre, le réalisateur pose sa caméra et fait la lumière dans les coulisses des défilés.

Regarder “Karl Lagerfeld, Signé Chanel” (2005) de Loïc Prigent sur la chaîne YouTube d’Arte :