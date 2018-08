"Kagemusha, l’ombre du guerrier" d’Akira Kurosawa à la Cinematek

Le long métrage japonais palme d’or cannoise en 1980 sera projeté le 18 août à la Cinematek de Bruxelles.

Le film s’est construit autour de deux éléments historiques majeurs de l’histoire du Japon au XVIe siècle : la mort de Takeda Shingen, chef de clan majeur et la bataille de Nagashino. L’intrigue se situe donc à cette époque, alors que le Japon est écartelé de toutes parts, en proie aux guerres intestines. Le chef du clan des Takeda voudrait bien régner sur le pays entier, pour cela il devra assiéger Kyoto. Lors d’une bataille, il est blessé grièvement. Alors qu’il est mourant, il souhaite que son décès prochain soit caché afin de ne pas affoler son clan. Son frère décide de faire appel à un sosie. Sa doublure est un voleur arrêté quelques jours plus tôt, particulièrement ressemblant, qui devra faire illusion trois années durant. Mais le pauvre homme n’a pas vraiment la classe de Takeda et l’entourage de Shingen s’inquiète.

"Kagemusha" d’Akira Kurosawa a non seulement reçu la Palme d’Or mais a bénéficié du soutien de deux poids lourds du cinéma : Coppola et Lucas, qui ont co-produit le film dans sa version internationale. Le long métrage a pourtant mis plusieurs années à germer et a du faire face à l’abandon de son acteur principal. C’est un classique du cinéma japonais à voir ce week-end à la Cinematek.