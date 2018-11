Kad Merad, maître de cérémonie des César 2019

L'acteur Kad Merad sera le maître de cérémonie de la 44e édition des César le 22 février en direct de la salle Pleyel à Paris, ont annoncé jeudi à l'AFP Canal+ et l'Académie des Arts et Techniques du cinéma.

Succédant à l'acteur Manu Payet qui officiait l'an dernier, Kad Merad, à la fois humoriste, acteur, scénariste et réalisateur, a débuté à la radio en formant le duo Kad et Olivier, avec Olivier Baroux. Le grand public les découvre à la télévision dans "La Grosse Émission" sur la chaîne Comédie! de 1999 à 2001.

Après un premier succès au cinéma avec "Mais qui a tué Pamela Rose", la notoriété de Kad Merad a pris son envol en 2004 avec le film "Les Choristes" de Christophe Barratier. En 2006, Kad Merad reçoit le César du meilleur second rôle masculin pour "Je vais bien, ne t'en fais pas" de Philippe Lioret. Deux ans plus tard, il enchaîne avec "Bienvenue chez les Ch'Tis" de et avec Dany Boon avec plus de 20 millions de spectateurs en France.

Kad Merad sera prochainement à l'affiche d'un nouveau long métrage, "Le Gendre de ma vie" de François Desagnat, et en 2019 de "Just a gigolo" de Olivier Baroux.

En direct et en clair sur Canal+, les César attribués par un vote professionnel, récompensent les talents cinématographiques de l'année devant et derrière la caméra.