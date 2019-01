Kad Merad joue les beaux gosses dans un premier teaser hilarant de "Just A Gigolo"

Le duo culte se reforme au cinéma. Olivier Baroux signe sa nouvelle comédie "Just A Gigolo" avec, forcément, son compagnon de toujours, Kad Merad dans la peau du beau gosse quelque peu défraîchi.

Mars Films vient de dévoiler les premières images de la nouvelle comédie d'Olivier Baroux, "Just A Gigolo". Et dans la peau d'Alex, le personnage principal, on retrouve son ancien comparse de "Kad et Olivier", Kad Merad. L'acteur y incarne un ancien gigolo qui, en plus d'avoir perdu sa jeunesse et sa beauté, vient de perdre son travail auprès de Denise, une riche héritière de 35 ans son aînée avec qui il vivait depuis 25 ans. Un coup dur pour le "jeune homme". La mort de son père lui fait prendre conscience que le travail ne veut pas toujours dire "bonheur". Avec l'aide de sa sœur, Alex va devoir se réadapter à la vie normale, loin des strass et des paillettes.

Avec "Just A Gigolo", Olivier Baroux signe son dixième long-métrage et son septième film avec son allié de toujours, Kad Merad. Les deux humoristes ont par ailleurs co-écrit le scénario basé sur le film "How to Be a Latin Lover" de Ken Marino, sorti en 2017. La comédie avait récolté plus de 32 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis avec Salma Hayek au casting.

Pascal Elbé, Anne Charrier, Thierry Lhermitte, Anny Duperey ou encore Lionel Abelanski et Guy Lecluyse complètent la distribution de "Just A Gigolo".