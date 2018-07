"Kaamelott" : Alexandre Astier tease la sortie d'un coffret DVD inédit

La série humoristique, diffusée sur M6 de 2005 à 2009 et créée par Alexandre Astier et Alain Kappauf, comporte 459 épisodes répartis sur six saisons. L'histoire revient sur la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde d'une manière totalement décalée et pleine d'humour. La quête du Saint Graal et les personnages mythiques tels que Lancelot, Guenièvre ou encore Perceval et Léodagan sont tournés en dérision. La comédienne Audrey Fleurot ("Intouchables", "Safe") y incarnait la Dame du Lac. Véritable succès auprès du public et de la critique, un long-métrage est en développement depuis plusieurs années.

Acteur, scénariste, humoriste et réalisateur, Alexandre Astier sera bientôt à l'affiche de "Astérix : Le Secret de la potion magique" qu'il a réalisé. Ce film d'animation arrivera au cinéma en décembre 2018. Son dernier spectacle "L'Exoconférence" a connu un véritable succès lors de sa tournée dans toute la France de 2014 à 2016.