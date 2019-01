"Kaamelott" : Alexandre Astier annonce le tournage du premier volet

Plus de dix ans après la fin de la série sur M6, le Roi Arthur et les chevaliers de la table ronde s'apprêtent à revenir sur nos écrans. Créateur et acteur principal de la série, Alexandre Astier a partagé sur les réseaux sociaux un premier cliché annonçant le tournage imminent du film adapté de sa série humoristique "Kaamelott". Encore un peu de patience, sa sortie est prévue pour 2020.

Demain, à la dédicace @Fnac de Lyon, ceux qui me demandent des nouvelles du film retourneront à la fin de la file d’attente. Si vous êtes cinq, ça va. On remâche sa bourde quelques minutes, c’est cool. Si vous êtes davantage, je vous préviens, ça peut être assez chiant.

Lancée en 2005 sur M6, la série humoristique racontait de façon parodique la légende du Roi Arthur et des chevaliers de la table ronde avant de basculer vers un côté plus dramatique et des épisodes plus longs lors du dernier chapitre. Malgré des personnages devenus mythiques tels que Perceval de Galles, incarné par Franck Pitiot ou encore Léodagan de Carmélide, joué par le propre père d'Alexandre Astier, Lionnel Astier, la série s'était achevée en 2009.