"Jumanji : Bienvenue dans la jungle 2" : Sony Pictures dévoile une première bande-annonce

Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black sont de retour dans la jungle deux ans après le premier volet. - © ©2016 CTMG. All Rights Reserved

Jumanji : Next Level - Bande-annonce Officielle - VOST - 02/07/2019 Rendez-vous le 11 décembre au cinéma. Un film réalisé par Jake Kasdan. Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Ser'Darius Blain, Madison Iseman, Morgan Turner, Alex Wolff, Danny Glover et Danny DeVito