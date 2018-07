“Juliet, Juliet & Juliet” : un train nommé désir

Entre la danse et le cinéma, le court métrage suédois évoque avec mélancolie et beauté le délitement des rapports humains.

Dans un train banal, un jour comme les autres. Une femme et un homme viennent s’installer dans le compartiment d’une passagère aux cheveux grisonnants et à l’allure fière. Le contrôleur vient demander le titre de transport aux nouveaux voyageurs. Un contact entre les trois les mènent bientôt dans un rêve dansant éveillé. Ensemble, ils entreprennent une parenthèse enchantée, hors du monde. Pleins de l’énergie de la mélancolie et de l’amour, leurs mouvements sont à la fois lisses et brutaux. Ils combattent le désespoir du monde, les conventions. Ils sont la trinité, Juliet, Juliet & Juliet.

Réalisé par Giovanni Bucchieri, qui joue également un des passagers, “Juliet, Juliet & Juliet” réunit la danseuse Ana Laguna, qui a écrit le court métrage avec le chorégraphe, et la comédienne Stina Ekblad. Ce trio improbable et magnifique propose un moment hors du temps entre la danse et le cinéma. En filigrane, une critique se tisse, une dénonciation de la peur de l’autre et de la société : nous vivons tous ensemble sans vraiment nous connaître, nous nous méfions de nos voisins de siège dans les transports et pourtant nous sommes une unité. Le court métrage suédois produit par French Quartet Film est sorti en 2017.

Le court métrage est disponible sur Arte.