"Julie (en 12 chapitres)" a été élu meilleur film de l’année 2021 par l’Union de la Critique de Cinéma

L’Union de la Critique de Cinéma (UCC) a élu "Julie (en 12 chapitres)" meilleur film de l’année 2021.

Pour l’UCC, le film du réalisateur norvégien Joachim Trier est "une chronique réconfortante, douce-amère, pétillante et romantique du millénaire". "Julie (en 12 chapitres)" est encore "une ode rafraîchissante à l’imperfection de la vie, pleine de hauts et de bas, de blessures et de plaisirs, de certitudes et de doutes". L’actrice principale, Renate Reinsve, a remporté le prix de la Meilleure actrice à Cannes.