Julie Andrews prêtera sa voix à un personnage clé de "Aquaman"

Julie Andrews, actrice culte héroïne de "Mary Poppins" et de "La Mélodie du bonheur", entre dans l'univers DC Comics en participant au prochain blockbuster de James Wan ("Saw", "Conjuring"), "Aquaman", indique Entertainment Weekly.

Julie Andrews sera bien à l'affiche d'un film pour Noël mais ce ne sera pas aux côtés d'Emily Blunt dans "Le Retour de Mary Poppins" qui sort en France le même jour qu'"Aquaman", à savoir le 19 décembre 2018. Un clin d'œil lorsque l'on sait que la comédienne avait incarné ce même personnage en 1964 dans le film original de Disney. Une prestation qui a changé sa carrière, ayant obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle.

Elle fera partie de ce long-métrage consacré au Roi des Sept Mers, incarné par Jason Momoa, plus connu pour son interprétation de Khal Drogo dans "Game of Thrones". De son côté, Julie Andrews prêtera sa voix à une mythique créature des mers nommée Karathen qui assiste Arthur Curry, mi humain, mi Atlante, à rétablir la paix entre Atlantis et la terre ferme.

Andrews n'en est pas à son premier doublage : elle est notamment la reine Lillian dans la saga "Shrek" et Marlena Gru dans "Moi, moche et méchant 3".