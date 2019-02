Julian McMahon, Ginnifer Goodwin, Emily Deschanel… Ces anciennes stars de retour à la télévision américaine

Les téléspectateurs s'apprêtent à retrouver des visages familliers. Julian McMahon et Ginnifer Goodwin débarqueront respectivement sur CBS et CBS All Access dans les nouvelles séries "FBI : Most Wanted" et "The Twilight Zone" tandis qu'Emily Deschanel posera ses bagages sur la chaîne TNT pour la quatrième saison de "Animal Kingdom".

Ils s'appelaient Christian Troy, Blanche Neige ou encore Temperance Brennan, et ont fait partie de trois séries devenues incontournables. Autrefois à la tête de "Nip/Tuck", "Once Upon a Time" et "Bones", Julian McMahon, Ginnifer Goodwin et Emily Deschanel ont retrouvé le chemin des plateaux télévisés.