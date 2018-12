Julia Roberts prête à tout pour sauver son fils dans "Ben is Back"

Peter Hedges réunit Julia Roberts et son fils Lucas Hedges dans son drame émouvant "Ben is Back" dont la bande-annonce vient d'être dévoilée. Le film est attendu le 23 janvier dans les cinémas belges.

Après "Wonder", sorti en décembre 2017, Julie Roberts revient au grand écran avec, à nouveau, un rôle de mère courage. Cette fois-ci, la star hollywoodienne incarnera Holly qui retrouve à la veille de Noël son fils Ben, absent pendant plusieurs mois à cause de problèmes d'addiction.

Face à elle, dans la peau de Ben, les spectateurs retrouveront Lucas Hedges, ici dirigé par son père Peter Hedges ("Coup de foudre à Rhode Island"). A seulement 22 ans, le jeune acteur révélé par "Manchester by the Sea" compte à son palmarès une nomination aux Oscars et vient d'en décrocher une aux Golden Globes 2019 grâce à sa prestation dans "Boy Erased", film de Joel Edgerton qui sortira le 27 mars en France.

Présenté au prestigieux festival de Toronto, "Ben is Back" accueille également au casting Courtney B. Vance ("American Crime Story").