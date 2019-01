Julia Roberts et Lucas Hedges bouleversants dans "Ben is back"

"Ben is back", le nouveau drame poignant de Peter Hedges, sort ce mercredi 23 janvier dans les salles.

Écrivain, scénariste et réalisateur américain, Peter Hedges démarre sa carrière comme auteur. Le succès de l’adaptation cinéma de son roman, "Gilbert Grape" réalisé par Lasse Hallström, lance sa carrière cinématographique. C’est pour le film "Pour un garçon" qu’il est nommé pour l’Oscar du meilleur scénario adapté. Il réalise ensuite son premier long-métrage "Pieces of April" avec Katie Holmes et poursuit sa carrière avec "Coup de foudre à Rhode Island" avec Steve Carell et Juliette Binoche et "La drôle de vie de Timothy Green" avec Jennifer Garner.

Il nous revient aujourd’hui avec "Ben is back". On y retrouve aux côtés de la brillante Julia Roberts, le jeune et talentueux Lucas Hedges, fils de Peter Hedges.

Découvrez sans plus attendre, la bande-annonce du film dans l'Agenda Ciné de cette semaine.