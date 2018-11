Julia Louis-Dreyfus et Will Ferrell dans le remake de "Snow Therapy"

Primé au Festival de Cannes en 2014, le film dramatique suédois "Snow Therapy" va connaître une nouvelle version, menée par Julia Louis-Dreyfus ("Veep") et Will Ferrell '("Holmes & Watson"). Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée.

Julia Louis-Dreyfus a déjà un nouveau projet en cours. Alors que l'actrice tourne actuellement la septième et ultime saison de sa série comique "Veep" pour HBO, elle sera prochainement à l'affiche du remake du film suédois "Snow Therapy", rebaptisé "Downhill", ont dévoilé les médias américains. L'interprète de Selina Meyer donnera la réplique à Will Ferrell dans cette nouvelle version qui penchera plus vers une comédie noire. Le duo Nat Faxon et Jim Rash ("Community") réalisera ce long-métrage pour Fox Searchlight.

Présenté et récompensé à Cannes en 2014 dans la section "Un certain regard", le film raconte l'histoire d'une famille en vacances dans les Alpes dont la vie bascule lorsque le père abandonne femme et enfants après avoir cru qu'une avalanche allait s'abattre sur eux. Le film original est signé Ruben Östlund, réalisateur qui a remporté en 2017 la Palme d'Or du festival avec "The Square".

Son adaptation américaine sera écrite par Jesse Armstrong ("Succession") et produite par Julia Louis-Dreyfus et Ruben Östlund.

Will Ferrell sera à l'affiche de "Holmes & Watson" le 27 février 2019 en France, films dans lequel il donnera la réplique à John C. Reilly. Julia Louis-Dreyfus termine quant à elle la dernière saison de la série multi-primée "Veep", dont la diffusion est prévue pour 2019 sur HBO.