Jordan Peele trouve son héros pour "Candyman"

Selon le Hollywood Reporter, le deuxième volet de "Candyman", dont le premier opus était sorti en salles il y a vingt-sept ans, devrait mettre en scène Yahya Abdul-Mateen II que l'on a pu voir dans "Baywatch : Alerte à Malibu", "The Greatest Showman" et "Aquaman". L'acteur est en négociations avec MGM.

Produit par Jordan Peele, le réalisateur de "Get Out", et réalisé par la cinéaste Nia DaCosta ("Little Woods"), le projet est décrit comme étant une suite contemporaine et spirituelle de la fiction de 1992. "Candyman" était adapté de la nouvelle "The Forbidden" écrite par Clive Barker. Il racontait le mythe du Candyman, le fils d'un esclave qui a été assassiné et devenu désormais un tueur surnaturel. Intriguée par cette histoire, Helen Lyle, étudiante à l'université de Chicago, va tenter de résoudre ce mystère dans le cadre d'une thèse sur les légendes urbaines.

Yahya Abdul-Mateen II retrouverait ainsi Jordan Peele avec qui il a tourné le thriller "Us", à découvrir dans les salles obscures le 20 mars prochain. Il devrait également avoir un rôle dans la série "Watchmen" sur HBO.

"Candyman" sortira le 12 juin 2020 aux Etats-Unis. Le tournage débutera au printemps prochain.