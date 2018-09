"Joker" : le réalisateur dévoile les premières images avec Joaquin Phoenix et Zazie Beetz

Alors que le film est en plein tournage, Todd Phillips a partagé les premiers clichés du "Joker" avec Joaquin Phoenix, dans la peau du prince du crime, et Zazie Beetz. Le long-métrage, qui reviendra sur les origines du Joker, sortira au cinéma à l'automne 2019.

Petit à petit, le "Joker" de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix dévoile ses cartes. Le réalisateur a lui-même partagé les premières images de son long-métrage dédié aux origines de l'ennemi de Batman. C'est sur son compte Instagram que le réalisateur a révélé deux clichés et une vidéo. Le film remontera aux origines de ce personnage maléfique, le Joker, ennemi juré de Batman.

Récemment, le réalisateur a partagé la première photographie de l'actrice Zazie Beetz sur son compte Instagram avec comme légende : "Trop impatient de travailler avec Zazie Beetz. Joker". L'actrice, qui a également joué dans le deuxième opus de "Deadpool", y apparaît le regard perdu vêtue d'un pull.

Selon le site IMDB, l'actrice de la série "Atlanta" jouera le rôle de Sophie Dumond, une mère célibataire qui croisera la route du Joker et deviendra l'objet de son désir. Outre cette première vision de Zazie Beetz dans la peau de son nouveau personnage, Todd Phillips avait déjà partagé une première photographie de Joaquin Phoenix dans la peau d'Arthur Fleck, nom du Joker avant de devenir le méchant de Gotham City.

Une première photographie suivie d'une première vidéo mettant en scène l'acteur principal dans la peau de "Arthur" dont le visage est entre-coupé par des images de lui en tant que Joker, le tout sur la musique du groupe The Guess Who avec le titre approprié "Laughing" ("En riant"). Plus la caméra se rapproche du personnage, plus ce dernier devient progressivement le Joker. Visage blanc et sourire rouge terrifiant, le Joker apparaît finalement avant que son expression ne se fige complètement en un regard glaçant.

Inspiré par le comic book d'Alan Moore, "Batman : The Killing Joke", le réalisateur de la trilogie "Very Bad Trip" signe un long-métrage décrit comme une "exploration d'un homme méprisé par la société qui n'est pas seulement l'étude d'un personnage téméraire mais également un récit édifiant", selon Warner Bros.

Robert De Niro et Brett Cullen ont été annoncés au casting de ce film, respectivement dans le rôle d'un animateur de talk-show qui jouera un rôle important dans la transformation de Arthur Fleck en Joker, et dans la peau de Thomas Wayne, le père de Batman. Pour le moment baptisé "Joker", le film est actuellement en plein tournage et devrait sortir dans les salles le 4 octobre 2019 aux Etats-Unis.

Un autre acteur est également attendu dans un autre long-métrage consacré au Joker. Jared Leto, l'interprète du maître du crime dans "Suicide Squad" en 2016, devrait également avoir le droit à un film entièrement dédié à son personnage.