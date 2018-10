Johnny English est le seul espoir des services secrets britanniques

Le plus drôle et maladroit des espions est de retour dans le film "Johnny English contre-attaque", réalisé par David Kerr.

Réalisateur anglais, David Kerr démarre à la télévision. Il réalise ainsi pour la BBC plusieurs épisodes de la série humoristique " Inside n° 9 " ainsi que le téléfilm " A Midsummer Night’s Dream ", une adaptation, acclamée par la presse, de la pièce de théâtre de Shakespeare.

Il nous propose aujourd’hui son premier long-métrage " Johnny English contre-attaque ", troisième opus des aventures déjantées du plus maladroit des espions. On y retrouve l’acteur Rowan Atkinson qui se fait connaître du grand public grâce à son rôle drôlissime dans la série " Mr Bean ". On le voit ensuite au cinéma : en prêtre dans " Quatre mariages et un enterrement ", en vendeur de bijoux dans " Love Actually " ou encore en méchant dans " Scooby-Doo ".

A ses côtés dans " Johnny English contre-attaque ", l’ex-James Bond girl, Olga Kurylenko et l’excellente Emma Thompson.

"Johnny English contre-attaque" sort ce mercredi 10/10 dans les salles.