John Travolta, Bruce Willis et Jennifer Garner parmi les nommés de la Cérémonie des Razzie 2019

Cérémonie qui se moque du monde du septième art, les Razzie Awards célèbrent le pire du cinéma contrairement aux Oscars. Alors que la 39e édition se déroulera le 23 février prochain, soit la veille de la 91e cérémonie des Oscars, les nominations viennent d'être dévoilées au grand jour. Cette année, John Travolta ou encore Bruce Willis, Melissa McCarthy et Jennifer Garner pourraient bien repartir avec un prix, pas très glorieux.

Si la saison des récompenses a d'ores et déjà commencé avec le lancement des Golden Globes valorisant les meilleurs films et séries du moment, les Razzie Awards, eux, célèbrent le pire du septième art. La 39e édition des Golden Raspberry Awards vient de dévoiler les nominations pour les pires films, acteurs et actrices du monde du cinéma alors que celles des Oscars seront révélées demain, mardi 22 janvier.

Pour cette nouvelle édition, "Gotti" avec John Travolta ou encore "Carnage chez les Puppets" avec Melissa McCarthy sont nommés aux côtés de "Holmes & Watson", "Robin des Bois" et "La Malédiction Winchester" pour le pire film de l'année.

Côté acteurs, Johnny Depp fera face à John Travolta, Will Ferrell, Bruce Willis et même au président des Etats-Unis, Donald J. Trump dans la catégorie des pires acteurs de l'année. Chez les actrices, Melissa McCarthy, Jennifer Garner, Amber Heard, Helen Mirren et Amanda Seyfried sont nommées et pourront "remporter" le Razzie Award de la pire actrice.

Au total, quatre films arrivent en tête avec le plus grand nombre de nominations au compteur. "Gotti" de Kevin Connolly, "Holmes & Watson" d'Etan Cohen, "Death of a Nation" de Dinesh D'Souza et Bruce Schooley, et "Carnage chez les Puppets" cumulent six nominations chacun.

En 2018, "Le Monde secret des Emojis" avait remporté le Golden Raspberry Award du pire film de l'année 2017 tandis que Tyler Perry avait remporté celui de "la pire actrice" pour son rôle dans "Boo 2! A Madea Halloween". Tom Cruise avait quant à lui remporté le prix du "pire acteur" pour son rôle dans "La Momie" d'Alex Kurtzman.

Les principales nominations à la 39e édition annuelle des Razzie Awards :

Le pire film

Gotti

Carnarge chez les Puppets

Holmes & Watson

Robin des Bois

La Malédiction Winchester

La pire actrice

Jennifer Garner, "Peppermint"

Amber Heard, "London Fields"

Melissa McCarthy, "Carnage chez les Puppets" et "Mère incontrôlable à la fac"

Helen Mirren, "La Malédiction Winchester"

Amanda Seyfried, "The Clapper"

Le pire acteur

Johnny Depp (seulement la voix), "Sherlock Gnomes"

Will Ferrell, "Holmes & Watson"

John Travolta, "Gotti"

Donald J. Trump (lui-même), "Death of a Nation" et "Fahrenheit 11/9"

Bruce Willis, "Death Wish"

Le pire acteur dans un second rôle

Jamie Fox / Robin de Bois

Ludacris (seulement la voix) Show Dogs

Joel McHale / Carnage chez les Puppets

John C. Reilly / Holmes & Watson

Justice Smith / Jurassic World : Fallen Kingdom

La pire actrice dans un second rôle

Kellyanne Conway, " Fahrenheit 11/9"

Marcia Gay Harden, "Cinquante Nuances plus claires"

Kelly Preston, "Gotti"

Jaz Sinclair, "Slender Man"

Melania Trump, "Fahrenheit 11/9"