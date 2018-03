John Malkovich rejoint Jake Gyllenhall sur Netflix

John Malkovich mais aussi Toni Collette et Natalia Dyer de la série "Stranger Things" participeront aux côtés de Jake Gyllenhaal au film d'horreur encore sans titre de Dan Gilroy que Netflix prévoit de sortir dans le courant de l'année 2018, selon Variety.

Netflix continue de rivaliser avec les géants du cinéma américain. La plateforme est en plein développement d'un film d'horreur avec les acteurs Jake Gyllenhaal et Rene Russo. Si le film n'a pas encore de titre, l'américain Dan Gilroy en sera le réalisateur.

Natalia Dyer, l'une des stars de la série incontournable "Stranger Things", ainsi que John Malkovich, Toni Collette, Zawe Ashton ("Misfits"), Tom Sturridge ("Song to Song"), Billy Magnussen ("Le Pont des espions"), Daveed Diggs ("The Get Down"), ont rejoint l'aventure.

Le long-métrage, dont le tournage a déjà commencé à Los Angeles, se déroulera dans le monde de l'art. La sortie du film est prévue avant la fin de l'année 2018.

Ce n'est la première fois que Jake Gyllenhaal et Rene Russo travaillent avec Dan Gilroy puisque les deux acteurs étaient déjà les personnages principaux de "Night Call", réalisé par ce dernier en 2014.

La plateforme Netflix collabore déjà avec Toni Collette via la série "Wanderlust" que le service américain co-produira aux côtés de la chaîne anglaise BBC.