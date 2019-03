John Malkovich interprétera le philosophe romain Sénèque

Selon des informations de Screen Daily, l'acteur, connu pour ses rôles dans les films "Les Liaisons dangereuses", "Dans la peau de John Malkovich" ou encore "Burn After Reading", incarnera Sénèque (4 av. J.-C. - 12 avril 65) dans un film de Robert Schwentke.

Intitulé "Seneca - On The Creation Of Earthquakes", le film, co-écrit par Robert Schwentke d'après des sources historiques, revient sur la relation entre Sénèque et l'empereur Néron, dont il fut le précepteur. Ce dernier dirigera un complot contre lui qui conduira le philosophe à se suicider.

Le long-métrage devrait se filmer à Ouarzazate, au Maroc, où d'autres super productions ont été tournées comme "La Dernière Tentation du Christ" de Martin Scorsese ou "Kingdom of Heaven" de Ridley Scott.

Ce n'est pas la première collaboration entre Robert Schwentke et John Malkovich. Ce dernier avait joué dans le blockbuster "Red" en 2010. Le cinéaste a également réalisé les volumes deux et trois de la saga "Divergente". Il cherche désormais des distributeurs internationaux pour s'occuper de "Seneca - On The Creation Of Earthquakes".