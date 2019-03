John David Washington dans le prochain film de Christopher Nolan

L'acteur en herbe révélé dans le dernier Spike Lee poursuit sa carrière au cinéma avec le prochain film de Christopher Nolan qui n'a pas encore dévoilé son titre officiel. Pour le moment, John David Washington est le seul acteur annoncé au casting de ce film en développement chez Warner Bros. Aucun détail du film, qui sortira le 22 juillet 2020 en France, n'a pour le moment filtré.

Après avoir joué pour Spike Lee dans "BlacKkKlansman", John David Washington a tapé dans l'oeil d'un autre monstre du septième art en la personne de Christopher Nolan. L'acteur a été choisi pour intégrer le casting du prochain film du réalisateur de "Dunkerque", a-t-on appris dans la presse américaine.

Si l'intrigue du film n'a pas encore dévoilé ses secrets, le long-métrage a été décrit comme "un film événement". Selon Production Weekly, ce thriller romantique entre "La Mort aux trousses" et "Inception" se tournerait en juin prochain. Christopher Nolan est un champion quand il s'agit de garder précieusement secrets ses projets. Le réalisateur et scénariste peut se targuer d'écrire ses scripts loin des yeux indiscrets tout en attirant les acteurs qu'il veut et présenter simplement ses projets conséquents aux plus grands studios.

Le réalisateur de renom n'était pas repasser derrière les caméras depuis "Dunkerque" en 2017 qui lui a valu sa première nomination à l'Oscar du meilleur réalisateur. Malgré ses huit nominations à la 90e cérémonie de ma grand-messe hollywoodienne, "Dunkerque" n'a remporté "que" trois statuettes, celles du meilleur montage, du meilleur montage de son et du meilleur mixage de son. Le film dramatique a par ailleurs rapporté plus de 525 millions de dollars de recettes dans le monde.

John David Washington tient depuis 2015 le rôle de Ricky Jerret dans la série comique "Ballers" diffusée sur HBO. Une cinquième saison a d'ores et déjà été commandée par la chaîne pour l'été 2019. Pourtant, c'est grâce à son rôle déterminant dans le film primé "BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux Klan" de Spike Lee, sortie en 2018, que l'acteur accède à la reconnaissance de ses pairs. Le long-métrage engagé et inspiré d'une histoire vraie lui ouvre les portes du Festival de Cannes où le film a remporté le Grand Prix. Il permet également à John David Washington de décrocher sa première nomination pour le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique en 2019.