Joel Edgerton dans le film "The King" avec Timothée Chalamet

Joel Edgerton rejoint la distribution du film "The King", attendu sur Netflix. L'acteur australien, déjà co-scénariste du long métrage, jouera le rôle de Falstaff, le meilleur ami du jeune Henri V, incarné par Timothée Chalamet.

Le film, dirigé et co-écrit par David Michôd, réalisateur de "War Machine" et "Animal Kingdom", doit commencer son tournage en juin prochain en Europe.

Le film suivra l'accession au trône à la fin des années 1300 du jeune Henri V, qui devra apprendre à gouverner après la mort de son frère, tué lors d'une bataille. Malgré un contexte tumultueux, le règne du jeune roi sera couronné de succès.

Ce projet marque la troisième collaboration entre Joel Edgerton et David Michôd après "The Rover" en 2014 et "Animal Kingdom" en 2010.

Nouvelle coqueluche d'Hollywood depuis "Call Me by Your Name", Timothée Chalamet s'apprête à avoir une chargée avec la sortie du prochain film de Woody Allen, "A rainy day in New York", aux côtés d'Elle Fanning et Selena Gomez, et de "Beautiful Boy" de Felix Van Groeningen.

Joel Edgerton est actuellement à l'affiche de "Red Sparrow", aux côtés de Jennifer Lawrence. Il présentera également son film "Boy Erased", avec Nicole Kidman, Russell Crowe et Lucas Hedges, dont la sortie est prévue pour le mois de novembre.