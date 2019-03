Joe Wright réalisera l'adaptation du roman "In the Garden of Beasts"

Le cinéaste, à qui l'on doit "Orgueil et Préjugés" (2005), "Reviens-moi" (2007) ou plus récemment "Les Heures sombres" avec Gary Oldman, va proposer sa version cinématographique du livre d'Erik Larson, "In the Garden of Beasts", traduit en français par "Dans le jardin de la bête".

Produit par StudioCanal et Playtone Productions, la société de Tom Hanks, "In the Garden of Beasts" raconte l'histoire vraie de William Dodd, l'ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne en 1933. Sa fille, Martha, a eu des liaisons avec Rudolf Diels, le chef de la Gestapo, qui la présente à Adolf Hitler, et un espion russe. La famille Dodd vit tranquillement sa vie dans l'Allemagne nazie avant de se rendre compte petit à petit de la brutalité qui les entoure.

Avec "In the Garden of Beasts", Tom Hanks continue de montrer sa fascination pour les projets en rapport avec la Seconde Guerre mondiale après "Frères d'armes", "The Pacific" et "John Adams", dont il était aussi le producteur.

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée.