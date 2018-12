Jodie Foster va adapter le film islandais "Woman at War"

La réalisatrice et actrice américaine Jodie Foster réalisera une adaptation en langue anglaise du film islandais "Woman at War" dans laquelle elle tiendra par ailleurs le rôle principal. Présenté lors du dernier Festival de Cannes, "Woman at War" a été choisi par l'Islande pour représenter le pays aux Oscars 2019.

L'actrice deux fois oscarisée est de retour derrière la caméra. Deux ans après son dernier film "Money Monster", Jodie Foster revient avec l'adaptation en langue anglaise du film islandais "Woman at War". Il s'agira de son cinquième long-métrage qu'elle produira également avec sa société Egg Pictures.

Outre la réalisation, Jodie Foster réinterprétera le personnage de Halla, jouée par Halldóra Geirharðsdóttir dans la version originale. Cette femme d'une cinquantaine d'années mène un combat écologique et secret contre une multinationale de l'aluminium qui souhaite s'étendre en Islande. Son combat solitaire prend une autre tournure lorsqu'elle reçoit une lettre des services d'adoption qui lui apprend que sa demande a été validée et qu'une jeune orpheline l'attend en Ukraine. Malgré le danger, elle souhaite mener sa dernière action jusqu'au bout.

"Ce film m'a emballée au plus haut point", a déclaré Jodie Foster à Deadline à propos du film islandais. "Je suis tellement ravie de réaliser une version américaine de cette belle histoire inspirante et pertinente. Le personnage de Halla est une guerrière de la planète, une femme forte qui risque tout pour faire le bien. Mais pas sans quelques accidents graves en cours de route", conclut-elle.

Alors que la version originale se déroule sur les terres austères d'Islande, la version américaine, elle, aura lieu dans l'Ouest américain. Pour le moment, la réalisatrice n'a pas souhaité partager plus d'informations. "J'ai hâte de jouer son rôle", poursuit Jodie Foster. "Je suis toujours attirée par un mélange audacieux et décalé entre l'humour et l'émotion. Ce rôle me parle".

Le film original réalisé par Benedikt Erlingsson avait été présenté lors du Festival de Cannes 2018 et était reparti avec le prix SACD de la Semaine de la critique. Il pourrait bien représenter l'Islande pour la 91e cérémonie des Oscar si sa candidature est retenue.