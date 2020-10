Joaquin Phoenix incarnera Napoléon pour Ridley Scott

Après les gladiateurs et les templiers, Ridley Scott s’attaque à une nouvelle fresque historique, dans un portrait intime de Napoléon Bonaparte, qui sera interprété par Joaquin Phoenix.

L’acteur, qui a marqué les esprits en 2019 sous le maquillage du Joker, prêtera ses traits à l’Empereur des Français dans le film qui sera intitulé Kitbag. L’histoire devrait s’intéresser surtout à la période d’avant l’Empire, et à la montée en puissance de Napoléon, ainsi qu’à sa relation avec son épouse Joséphine, selon le site Deadline. Les batailles rangées typiques des guerres napoléoniennes ne devraient pas non plus manquer. Ce n’est pas la première fois que Phoenix et Scott travaillent ensemble, puisque l’acteur a été révélé par son rôle dans Gladiator, où il jouait…un empereur tyrannique.

Des projets à foison

Ridley Scott, après avoir été occupé par les nombreuses suites de son univers Alien, enchaîne les projets de films d’époque ou inspirés de faits réels. Le tournage de The Last Duel, autour du dernier duel judiciaire dans la France médiévale, vient de se terminer. On y verra Matt Damon s’opposer à Adam Driver, mais aussi Ben Affleck et Jodie Comer. Au mois de mars, le prolifique réalisateur devrait entamer, si tout va bien, le tournage de Gucci, relatant l’assassinat de Maurizio Gucci par sa femme, qui sera incarnée par Lady Gaga. Au casting également, Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto et Adam Driver, à nouveau.

Le dernier film de Ridley Scott date déjà de 2017. Tout l’argent du monde s’intéressait à un autre fait divers, l’enlèvement du petit-fils du milliardaire J. Paul Getty,