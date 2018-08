"Jinn" : Netflix lance sa première série originale en langue arabe

Après l'Inde, Netflix compte s'installer également au Moyen-Orient avec sa première série originale en langue arabe. "Jinn" racontera l'histoire de plusieurs adolescents plongés dans un contexte surnaturel à travers les mythes arabes des Jinns, des créatures de l'ombre. La série sera lancée en 2019 et offrira six épisodes. Le tournage a déjà commencé en Jordanie.

Netflix débarque au Moyen-Orient. Le géant américain du streaming vient d'annoncer la production de sa première série originale en langue arabe, intitulée "Jinn". Elle comptera six épisodes et sera diffusée sur la plateforme dans le monde en 2019.

Produite par Kabreet Productions, la série sera réalisée par Mir-Jean Bou Chaaya, qui sera également producteur exécutif aux côtés de Elan et Rajeev Dessani ("SEAM"). Ces deux derniers ont contribué à l'écriture du scénario avec Amin Matalqa, qui réalisera les trois derniers épisodes de la série. Le tournage se déroule actuellement à Amman, la capitale de la Jordanie.

L'histoire des mythes arabes

L'intrigue suivra un groupe d'adolescents alors que leur amitié et leurs amours sont mis à rude épreuve par l'influence des Jinns, des créatures surnaturelles dans la tradition islamique. Un combat entre le bien et le mal dans une course contre le temps s'ensuivra.

De jeunes acteurs composent le casting de cette série événement. Salma Malhas incarne le rôle de Mira, une adolescente rebelle dévastée par la mort de sa mère, qui apprend à aimer de nouveau lorsqu'elle rencontre Keras, interprété par Hamza Abu Eqab, un Jinn. Sultan Alkhalil jouera le personnage de Yassin, qui lutte dans un monde qui semble s'être ligué contre lui. La série suivra également sa relation amicale supernaturelle avec Vera, jouée par Aysha Shahalthough.

"Créer la première série originale arabe de Netflix, et l'un des premières séries pour adolescents dans le monde arabe, a été une expérience incroyable. Nous avons eu tellement de témoignages de jeunes qui nous ont dit n'avoir jamais été correctement représentés sur le petit écran, et c'est à la fois notre plaisir et notre responsabilité de leur offrir cela et en le faisant, exposer ce que la région peut offrir", a déclaré Rajeev Dassani.

"Nous avons pour but de créer une série fantastique autour des jeunes gens dans le Moyen-Orient et en langue arabe, avec de l'autenticité et de l'action. Cette série Netflix sera pleines d'intrigues, d'aventures et une formidable narration depuis la Jordanie et pour notre public dans le monde", a rajouté Erik Barmack, vice-président des créations internationales de la plateforme de streaming.

Le réalisateur libanais Mir-Jean Bou Chaaya a remporté l'Etoile d'or lors du festival de Marrakech avec son premier film "Very Big Shot" en 2015.