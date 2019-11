Jessica Chastain sera à l'affiche du drame "Losing Clementine"

Selon le Hollywood Reporter, l'actrice, louée pour ses performances dans de nombreux films dont "The Tree of Life", "Zero Dark Thirty" ou encore "Interstellar", rejoint la distribution du drame "Losing Clementine" réalisé par Lucia Puenzo.

La cinéaste argentine Lucia Puenzo, récompensé en 2008 à Cannes pour "XXY", dirigera Jessica Chastain dans l'adaptation cinématographique du premier roman d'Ashley Ream, publié en 2012. Elle raconte l'histoire d'une artiste mondialement connue, Clementine Pritchard (Chastain). Après avoir suivi des thérapies et des traitements pendant des années, l'artiste se donne un mois pour régler ses affaires avant d'en finir, ayant perdu son combat contre la dépression. Mais alors qu'elle règle les derniers détails, elle découvre des secrets insoupçonnés sur sa famille dont une tragédie qui impacte sa mère et sa sœur. En est-ce assez pour la faire changer d'avis sur sa décision ?

Le scénario sera écrit par Ann Cherkis ("Better Call Saul") tandis que CAA Media Finance financera "Losing Clementine" et le distribuera aux Etats-Unis.

Ce long-métrage n'est pas le seul projet à venir pour Jessica Chastain. Après avoir joué Beverly Marsch dans "Ça : Chapitre 2", inspiré du roman de Stephen King, elle aura un rôle dans "355" de Simon Kingberg avec, entre autres, Penelope Cruz, Diane Kruger et Lupita Nyong'o. Elle sera aussi à l'affiche d'"Eve", avec Geena Davis et Colin Farrell.