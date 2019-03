Jessica Chastain produira un film sur l'histoire de George Eliot

Selon Variety, la société de production de Jessica Chastain, Freckle Films, a acquis les droits du drame littéraire de Dinitia Smith intitulé "The Honeymoon : A Novel of George Eliot". Le livre revient sur la vie de la romancière britannique George Eliot connue pour avoir écrit "Middlemarch" (1872) ou encore "Daniel Deronda" (1876).

Le roman de Dinitia Smith, publiée en 2016, raconte la lune de miel de George Eliot en juin 1880 à Venise suite à son mariage avec John Walter Cross, un homme de vingt ans son cadet. L'écrivaine, qui avait 60 ans à l'époque, se remettait du deuil de George Henry Lewes, avec qui elle avait vécu pendant 26 ans, et se posait des questions sur le déclin physique et la solitude. L'histoire explore la possibilité de rédemption et de bonheur dans une union imparfaite. Eliot décéda quelques mois plus tard, en décembre.

Jessica Chastain a lancé Freckle Films en 2016. Elle a déjà produit "La Femme du gardien de zoo" de Niki Caro (2017) et "Eve" de Tate Taylor (en post-production) dans lesquels elle jouait.