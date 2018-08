Jesse Williams ("Grey's Anatomy") va jouer dans l'adaptation de la BD "Random Acts of Violence"

L'acteur américain Jesse Williams, docteur sexy dans "Grey's Anatomy", va interpréter un auteur de comics qui voit un fanatique s'inspirer de son dernier ouvrage pour en reproduire les meurtres à l'identique.

L'interprète du docteur Avery débarque au cinéma. Jesse Williams, qui joue le rôle de Jackson Avery dans la série "Grey's Anatomy" depuis 2009, va jouer dans le film d'horreur "Random Acts of Violence", réalisé par Jay Baruchel. Le long-métrage, inspiré de la bande-dessinée signée par Jimmy Palmiotti et Justin Gray, est actuellement en tournage à Toronto, au Canada. L'acteur de 37 ans a partagé la nouvelle sur son compte Instagram.

Jesse Williams jouera le rôle de Todd Walkley, auteur de comics, et donnera la réplique à Jordana Brewster qui incarnera le rôle de sa petite-amie, Kathy. Lors d'un voyage entre Toronto et New-York, Todd accompagné de son assistante Aurora, jouée par Niamh Wilson, et de son meilleur ami Ezra, interprété par Jay Baruchel, vont être témoins d'étranges événements. Sur le chemin, plusieurs meurtres se produisent d'une manière assez similaire que celle décrite dans sa dernière bande-dessinée "Slasherman". Très vite, la bande d'amis se rend compte qu'un fanatique les suit tout en s'inspirant du travail de Todd pour tuer des gens. La famille et les amis de Todd vont alors devenir les cibles du fan psychotique, poussant ainsi l'auteur à prendre ses responsabilités.

L'acteur de "Grey's Anatomy" sera également producteur exécutif du projet aux côté d'Elevation Pictures ("The Imitation Game"), Noah Segal ("The Hummingbird Project") et Randy Manis ("Margin Call") chargés de la production. Jesse Chabot, Ricky Tollman, Jonathan Bronfman, Jimmy Palmiotti et Justin Gray seront également producteurs exécutifs. Jay Baruchel signe le scénario avec Jesse Chabot pour son deuxième long-métrage, après "Goon : Last of the Enforcers" sorti en 2017.

En plus de son rôle récurrent dans la série "Grey's Anatomy", l'une des plus longues séries diffusées sur ABC, Jesse Williams sera à l'affiche de trois autres films dont le drame "Jacob's Ladder" de David M. Rosenthal, attendu pour le 1er février 2019 aux Etats-Unis.