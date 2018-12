Jesse Plemons devrait rejoindre Brie Larson dans "I'm Thinking of Ending Things" de Charlie Kaufman

Le comédien américain Jesse Plemons est en discussions très avancées pour s'ajouter au casting du prochain film de Charlie Kaufman, "I'm Thinking of Ending Things". Le célèbre scénariste s'est associé à Netflix pour ce projet qui compte déjà l'oscarisée Brie Larson à sa distribution.

C'est une information du site américain Variety qui vient compléter le projet Netflix attendu pour 2019 signé Charlie Kaufman, scénariste des géniaux "Dans la peau de John Malkovich" (1999), "Confessions d'un homme dangereux" (2002) ou encore "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2004).

Dans "I'm Thinking of Ending Things", Plemons campera le rôle de Jake qui part, avec sa fiancée (Brie Larson), visiter ses parents fermiers alors qu'il songe de plus en plus à terminer cette relation. Lorsque Jake doit faire un détour inattendu, il laisse sa compagne très perturbée et il s'en suivra un mélange détonnant de tension palpable, de fragilité psychologique et de terreur.

C'est Charlie Kaufman qui réalisera ce long-métrage qu'il a adapté lui-même du roman éponyme de Ian Reid (2016). Ce dernier est d'ailleurs présent au rang des coproducteurs en compagnie de Anthony Bregman et Stefanie Azpiazu.

Jesse Plemons a notamment été distingué dans la série "Friday Night Lights" et dans les films "Hostiles" (2017), "Game Night" (2018) ou encore "Pentagon Papers" (2017) de Steven Spielberg. Il sera également à l'affiche en 2019 du prochain long métrage de Martin Scorsese, "The Irishman" avec Robert De Niro et Al Pacino.