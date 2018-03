Jerry O'Connell rejoint le casting de "The Big Bang Theory"

Il y aura du beau monde au mariage d'Amy et Sheldon. Jerry O'Connell rejoint le casting de la série à succès "The Big Bang Theory", ont annoncé les producteurs de la série lors du PaleyFest à Los Angeles (Etats-Unis). L'acteur américain jouera le rôle de Georgie, le frère aîné de Sheldon Cooper, incarné par le talentueux Jim Parsons. Il apparaîtra lors de l'épisode consacré au mariage de Sheldon et d'Amy (Mayim Bialik) qui sera diffusé en mai sur la chaîne américaine CBS.

Le rôle de Georgie n'est pas inconnu des aficionados de l'univers de "The Big Bang Theory". Les plus assidus auront déjà découvert le grand frère de Sheldon en tant qu'enfant, joué par Montana Jordan, dans "Young Sheldon", le spin-off de "The Big Bang Theory", diffusé aussi sur CBS.

Vu dans "Jerry Maguire" et "Screams 2", Jerry O'Connell jouera auprès de l'actrice primée aux Emmy Awards Laurie Metcalf, interprète de Mary Cooper, la mère de Sheldon, depuis le lancement de la comédie. Une bonne nouvelle pour les fans puisque après le succès du film "Lady Bird" et sa nomination aux Oscars, l'emploi du temps de l'actrice a été très vite rempli.

"The Big Bang Theory" attire toujours autant les téléspectateurs, avec en moyenne 19 millions de fans lors de la saison 2016/2017. Les aventures sur l'enfance de Sheldon Cooper ont également trouvé leur public puisque une deuxième saison de "Young Sheldon" a été commandée.

Un vrai succès pour les geeks de Pasadena qui a permis aux acteurs de la comédie de CBS, Johnny Galecki (Leonard), Jim Parsons (Sheldon), Simon Helberg (Howard) et Kunal Nayyar (Raj) de devenir les acteurs les mieux payés de la télévision américaine avec un cachet frôlant le million de dollars par épisode.