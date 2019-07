Jennifer Lawrence, à l'affiche du film "Mob Girl" de Paolo Sorrentino

Alors que son dernier film, "X-Men : Dark Phoenix" de Simon Kinberg, est sorti en salles en juin dernier, Jennifer Lawrence travaille sur un nouveau projet. Elle sera dirigée par l'Italien Paolo Sorrentino dans "Mob Girl", adapté d'une histoire vraie.

Oscarisée en 2013 pour son rôle dans Happiness Therapy de David O. Russell, Jennifer Lawrence va jouer et produire l'adaptation d'un livre de Teresa Carpenter, "Mob Girl : La vie d'une femme dans le monde souterrain", publié en 1992 et récompensé du Prix Pulitzer.

L'annonce a été faite ce mercredi par le studio Makeready, fondé par Brad Westson, qui distribuera le long-métrage.

D'après un script écrit par Angelina Burnett, "Mob Girl" raconte la vie d'Arlyne Brickman, une femme de mafieux, devenue informatrice pour la police de New York dans les années 70. Elle a notamment été le témoin privilégié des crimes de la famille Colombo et aida la justice à reconnaître coupable le gangster Anthony Scarpati.

En parallèle, Jennifer Lawrence est actuellement en train de tourner un drame de la metteuse en scène Lila Neugebauer qui fait ses premiers pas au cinéma.

Paolo Sorrentino travaille lui sur "The New Pope", la saison deux de "The Young Pope" avec John Malkovich et Jude Law.