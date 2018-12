Jeff Bridges recevra le Cecil B. DeMille Award aux Golden Globes

Le prix honorifique Cecil B. DeMille Award reviendra à l'acteur américain Jeff Bridges lors de la 76e cérémonie des Golden Globes prévue le 6 janvier prochain.

Après avoir été remis à Meryl Streep et Oprah Winfrey ces deux dernières années, le Cecil B. DeMille Award reviendra en 2019 à Jeff Bridges. L'association de la presse étrangère basée à Hollywood a décidé de récompenser l'ensemble de la carrière de cet acteur, récompensé aux Golden Globes pour sa performance dans "Crazy Heart" en 2010.

Jeff Bridges est connu pour ses rôles dans "The Big Lebowsky" et "True Grit" des frères Coen, "The Fisher King", "Comancheria", "Kingsman : le cercle d'or" ou "Iron Man". La star hollywoodienne recevra son prix le 6 janvier prochain lors de la 76e cérémonie des Golden Globes, présentée par Sandra Oh et Adam Samberg.

Décerné depuis 1952, le Cecile B. DeMille Award a récompensé les plus grands noms du cinéma américain, dont Martin Scorsese, Steven Spielberg, Jack Nicholson, Elizabeth Taylor ou Clint Eastwood. En janvier dernier, ce prix honorifique avait été remis à Oprah Winfrey.