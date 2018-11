Jean-Paul Rouve, Ludivine Sagnier et José Garcia : une fratrie inséparable dans "Lola et ses frères"

Jean-Paul Rouve nous revient avec son nouveau film touchant "Lola et ses frères", l'histoire d'une fratrie inséparable qui sort ce mercredi 28 novembre dans les salles.

Acteur, scénariste et réalisateur, Jean-Paul Rouve démarre sa carrière dans la troupe " Les Robins des Bois " aux côtés de Pef et Marina Foïs, au théâtre d’abord puis sur Canal +. Il se tourne ensuite vers le cinéma et remporte le César du Meilleur espoir masculin pour son rôle de collabo dans " Monsieur Batignole " aux côtés de Gérard Jugnot. Très sollicité, il participe à plusieurs énormes succès en salles dont " Podium ", " Astérix et Obélix, mission Cléopâtre ", " Un long dimanche de fiançailles " ou encore " La Môme ".

Il passe ensuite derrière la caméra. Après avoir réalisé plusieurs longs-métrages (" Sans haine, ni arme, ni violence "," Quand je serai petit " " Les souvenirs "), il nous revient aujourd’hui avec " Lola est ses frères ". Pour ce dernier, il fait appel à Ludivine Sagnier, révélée au grand public grâce à " Huit femmes " de François Ozon, et à José Garcia, fameux Serge Bonamou dans la trilogie " La vérité si je mens ".

Découvrez sans plus attendre la bande-annonce dans l'Agenda Ciné de cette semaine.